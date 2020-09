Partidul lui Merkel isi alege in decembrie viitorul presedinte, care i-ar putea succeda cancelarului in 2021

Trei candidati se afla in cursa la succesiunea lui Annegret Kramp-Karrenbauer, supranumita AKK, considerata o vreme "protejata" lui Merkel, dar care a decis, in februarie, sa plece din acest post, din cauza lipsei de autoritate in fata membrilor formatiunii.Un congres era programat initial in aprilie, in vederea unei departajari intre cei trei candidati, insa a fost amanat in decembrie din cauza epidemiei noului coronavirus.Membrii CDU urmeaza sa aleaga intre moderatul Armin Laschet, care conduce cel mai populat land german, Renania de Nord-Westfalia, liberalul Friedrich Merz, un adversar istoric al lui Merkel si Norbert Rottgen, un expert in politica externa.Invingatorul scrutinului are toate sansele sa devina candidatul dreptei in alegerile legislative, prevazute in septembrie 2021, in urma carora Angela Merkel urmeaza sa plece din functie, dupa 15 ani la Cancelarie.Insa alt candidat ar putea sa reprezinte tabara conservataore - liderul bavarez Markus Soder. Soder, care conduce Uniunea Social Democrata (CSU), formatiunea sora a CDU, a devenit una dintre cele mai populare personalitati in Germania din cauza modului in care a gestionat pandemie covid-19 in Bavaria.