Angela Merkel isi pune speranta in vaccinul BioNTech si se declara "incredibil de mandra"' de fondatorii firmei germane

"Cand vedem cat de multi oameni mor in prezent de coronavirus, ne dam seama cat de multe vieti poate salva", a declarat Angela Merkel la inceputul intalnirii.Referindu-se la Ugur Sahin si Ozlem Tureci, cuplul care conduce BioNTech, Merkel a spus ca este "incredibil de mandra" ca Germania are astfel de cercetatori.Compania tanara, cu sediul la Mainz, care lucreaza cu gigantul american din domeniul farmaceutic Pfizer pentru a dezvolta si livra vaccinul, a fost pusa foarte rapid in "lumina reflectoarelor", a spus cancelarul.Vaccinul, care se bazeaza pe tehnologia asa-numita a mRNA, care invata sistemul imunitar sa raspunda codului genetic al coronavirusului, s-a dovedit a fi eficient in 95% din cazuri la testele clinice.Alaturi de Angela Merkel s-au aflat ministrii sanatatii si cel al cercetarii, Jens Spahn si Anja Karliczek, pentru videoconferinta cu Sahin si Tureci.Germania ar putea sa inceapa sa primeasca vaccinul de saptamana viitoare. Agentia Europeana pentru Medicamente a anuntat ca va incerca sa dea unda verde vaccinului BioNTech/Pfizer luni, cu opt zile mai devreme decat planuia initial.Germania a infiintat sute de centre de vaccinare, multe dintre ele pe stadioane si sali de conferinte. Cele 16 landuri ale tarii se pregatesc sa inceapa campania de vaccinare pe 27 decembrie, a dezvaluit administratia din orasul-stat Berlin miercuri seara.Vaccinul este deja administrat in Regatul Unit, SUA si Canada dupa ce autoritatile lor de reglementare au eliberat autorizatii de urgenta.De asemenea, vaccinul Pfizer/BioNTech a fost aprobat in Mexic, Ecuador si Chile, noteaza dpa.Germania se confrunta in prezent cu bilanturi zilnice ridicate de morti de coronavirus, autoritatile fiind sub presiune sa inceapa rapid vaccinarea.Institutul Robert Koch (RKI) a raportat 698 de noi decese joi, al doilea cel mai ridicat bilant de la inceputul pandemiei de coronavirus.Miercuri s-a inregistrat un numar record de 952 de decese, desi numarul este posibil sa fi fost umflat din cauza unei intarzieri in raportare in landul Saxonia, in prezent cel mai afectat din tara de pandemie.In total, peste 1,4 milioane de persoane au contactat virusul in Germania, potrivit datelor oficiale, iar 24.125 au murit pana joi.CITESTE SI: