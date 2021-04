Merkel face apel la germani sa stea acasa de Paste pentru a limita raspandirea infectarilor cu coronavirus. La Berlin, adunarile pe timp de noapte sunt interzise

In acest context, capitala Berlin a anuntat ca adunarile pe timp de noapte sunt interzise incepand de vineri, relateaza Reuters."Ar trebui sa fie un Paste linistit, alaturi de cei apropiati voua, cu putine contacte. Va indemn sa renuntati la orice calatorii care nu sunt esentiale", a transmis Merkel printr-un mesaj video, adaugand ca acesta este singurul mijloc de a ajuta medicii si asistentele sa lupte cu virusul. Merkel a fost acuzata ca saptamana trecuta a pierdut controlul asupra crizei COVID-19 dupa ce a renuntat la un plan privind prelungirea vacantei de Paste convenit cu doua zile in urma cu guvernatorii celor 16 landuri germane.Ea a incercat de atunci sa transfere vina pentru al treilea val al pandemiei asupra premierilor de landuri, acuzandu-i ca nu au respectat acordurile anterioare de a reimpune restrictii daca se inmultesc din nou infectarile.Autoritatile din Berlin au inasprit joi restrictiile pentru combaterea pandemiei. Adunarile sunt interzise pe timp de noapte incepand de vineri, iar de saptamana viitoare vor putea merge la gradinita numai copiii angajatilor esentiali. Merkel a declarat ca acum nu doar varstnicii se lupta pentru viata lor in pandemie , ci si persoanele de varsta mijloace sau chiar tinerii, care ajung in numar tot mai mare in spitale.Ea si-a exprimat totusi speranta ca distribuirea de vaccinuri se va accelera dupa Paste, cand si medicii de familie vor putea vaccina