Angela Merkel vrea sa ajute Rusia sa obtina autorizarea vaccinul Sputnik V in UE

"Dincolo de toate diferentele politice care in prezent sunt importante, putem totusi sa cooperam intr-un domeniu umanitar", a declarat la o conferinta de presa cancelarul german Angela Merkel , potrivit AFP.Autoritatile ruse au transmis Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) o cerere de inregistrare a vaccinului Sputnik V si asteapta in februarie o prima evaluare asupra documentatiei trimise.In acest context, Angela Merkel a propus ca institutul Paul-Ehrlich, insarcinat cu autorizarea medicamentelor in Germania, "sa sustina Rusia" in cererea inaintata catre EMA. "Iar daca acest vaccin este aprobat de EMA, atunci vom putea vorbi despre productia comuna si de asemenea despre utilizarea comuna", a explicat Merkel. Ea a discutat la inceputul lunii cu presedintele rus Vladimir Putin despre o posibila colaborare intre Berlin si Moscova pentru productia si comercializarea vaccinurilor anti-COVID-19.Agentia Europeana a Medicamentului a acordat luna trecuta Autorizatia de Comercializare Conditionata (CMA) in UE pentru vaccinul produs de compania americana Pfizer in colaborare cu cea germana BioNtech. Un vaccin anti-COVID-19 realizat de o societate farmaceutica exclusiv germana, CureVac, se afla inca in faza testelor clinice. Vaccinul rusesc Sputnik V este folosit in prezent in Rusia si de asemenea este exportat.Pe de alta parte, Angela Merkel a avertizat ca pentru a putea pune sub control pandemia in tara sa, aceasta trebuie sa-si poata vaccina toti cetatenii pana la sfarsitul verii. Ea s-a aratat preocupata de noile mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2, dar a mentionat ca vaccinurile deja create pot fi adaptate pentru a le combate si pe acestea.CITESTE SI: Angela Merkel a dat asigurari ca are o "gama mult mai larga de acorduri" cu Joe Biden decat cu Donald Trump