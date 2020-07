Angela Merkel pledeaza in plenul Parlamentului European pentru mai multa solidaritate in UE in contextul crizei COVID-19

Merkel a declarat in fata eurodeputatilor ca printre prioritatile presedintiei germane a Consiliului UE, care a inceput la 1 iulie, se afla si consolidarea drepturilor fundamentale, care au fost amenintate in timpul urgentei sanitare.Ea a subliniat, de asemenea, nevoia de solidaritate in randul blocului celor 27, care a fost pus la incercare in ultimele luni in conditiile in care guvernele au actionat uneori singure pentru a-si asigura kituri medicale si a-si inchide frontierele."Stim cu totii ca vizita mea de astazi are loc pe fundalul celui mai mare test cu care Uniunea Europeana s-a confruntat in istoria sa", a spus Angela Merkel, care a efectuat prima deplasare la PE dupa relaxarea restrictiilor in Europa."Europa va iesi din criza mai puternica ca niciodata daca intarim coeziunea si solidaritatea", a mai spus ea, in timp ce europarlamentarii, care purtau cu totii masti, au stat despartiti unii de altii de scaune goale.Merkel a mai spus ca profunzimea crizei provocate de pandemie impune ca statele membre sa ajunga la un compromis privind sustinerea fondului de relansare comun inainte de vacanta de vara.Tarile nordice, conservatoare din punct de vedere fiscal, nu au reusit sa ajunga la un acord - cu un grup de tari din sudul continentului cu o datorie interna ridicata si care au fost cele mai afectate de pandemie - asupra structurii si obiectivelor fondului de 750 de miliarde de euro.Liderii UE vor incerca sa-si depaseasca divergentele in cadrul summitului Consiliului European din 17-18 iulie, noteaza Reuters