"Uragan" in Germania, cu cinci luni inaintea alegerilor. "Noua Merkel" favorita sa devina cancelar la doar 40 de ani VIDEO

Sase dintre ultimele zece cercetari sociologice plaseaza Partidul Verzilor in frunte, al carui candidat, Annalena Baerbock, devine favorit la functia de Cancelar.Cu doar cinci luni inaintea alegerilor din toamna, un sondaj recent publicat de Kantar si Bild am Sonntag, arata ca Partidul Verzilor a obtinut 27% din preferintele germanilor, cel mai mare procent, cu 3% mai mult decat alianta CDU/CSU a Angelei Merkel, potrivit The Guardian Astfel, blocul conservator a scazut la un minimum al ultimelor 14 luni (24%), un nivel atins ultima data in martie 2020, fiind acum in spatele "verzilor", care este partidul din ce in ce mai pregatit sa incerce sa conduca urmatorul guvern al Germaniei. Decizia lui Merkel de a nu dori sa obtina un al cincilea mandat de Cancelar si tranzitia din partidul sau, au dus la declinul CDU si au deschis usa catre primul guvern condus de catre grupul "verzilor".Astfel, devine favorita la preluarea functiei de cancelar lidera Partidului Verzilor, Annalena Baerbock, in varsta de numai 40 de ani si care a fost co- presedinte al acestei formatiuni politice in ultimii trei ani.Baerbock este casatorita, are doi copii si a absolvit in 2004 Universitatea din Hamburg, unde a studiat drept public si stiinte politice. Ulterior, in 2005 si-a luat masterul la London School of Economics din Marea Britanie, in Drept international.Liderul Verzilor si-a lansat campania electorala din Germania cu un mesaj de reforma , propunand si o limita de mandate penttru functia de Cancelar.In perspectiva alegerilor din toamna, Verzii ar putea sa se gaseasca intr-o pozitie confortabila, aceea de a-si putea alege potentialii parteneri pentru formarea unui nou guvern, cu CDU, SPD (Partidul Democratilor), Democratii Liberi sau SPD.