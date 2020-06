Apropiat al Angelei Merkel: SUA nu au informat Germania in avans cu privire la retragerea a zeci de mii de trupe, o decizie "inacceptabila" in NATO

Ziare.

com

"Este complet inacceptabil, mai ales pentru ca nimeni la Washington nu s-a gandit sa informeze in avans Germania, aliatul sau in NATO", reproseaza Peter Meyer, un membru al Uniunii Crestin Democrate (CDU, conservatori) a Angelei Merkel, in acest interviu acordat Rheinische Post.Un oficial american de rang inalt a dezvaluit vineri ca presedintele american Donald Trump a ordonat Pentagonului sa reduca in mod drastic contingentul american in Germania.Ministrul german de Externe Heiko Mass si-a exprimat regretul, intr-un interviu publicat in weekend, fata de acet plan si a catalogat relatia Germaniei cu Statele Unite ale lui Donald Trump drept "complicata".