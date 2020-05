Berlinul cere ambasadorului rus in Germania explicatii despre un atac cibernetic care a vizat-o si pe Merkel

Ziare.

com

Acest atac cibernetic - despre care exista "indicii puternice" ca a fost comis de un suspect, la acea vreme membru al serviciului rus de informatii militare GRU - ar putea sa conduca la impunerea unor sanctiuni de catre Uniunea Europeana (UE), avertizeaza intr-un comunicat Ministerul german de Externe.Secretarul de stat german insarcinat cu Afaceri Externe Miguel Berger l-a "invitat" pe ambasadorul rus Serghei Nesciaiev, pentru a discuta despre acest atac comis in urma cu cinci ani impotriva Bundestagului si serviciilor Angelei Merkel."In numele Guvernului federal, el a condamnat ferm atacul hackerilor impotriva Bundestagului", precizeaza ministerul.Hackerii au furat - in paralel cu acest atac, scrie presa germana - date personale de pe o mesagerie a cancelarului, in perioada 2012-2015.Angela Merkel a deplans ea insasi, la 13 mai, tentative "scandaloase" de piraterie ruse care au vizat-o in 2015 si a dat asigurari ca dispune de "probe tangibile" cu privire la aceste atacuri informatice.Un mandat de arestare a fost emis recent, la cererea parchetului federal, pe numele unui presupus hacker - Dimitri Badin -, cautat de asemenea de politia federala americana (FBI), potrivit saptamanalului Der Spiegel.Dimitri Badin este suspectat de faptul ca a participat la piratarea campaniei democrate in vederea alegerilor prezidentiale din 2016 in Statele Unite si ca a desfasurat actiuni impotriva Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).Guvernul german a anuntat ca "evalueaza de asemenea acest incident in cadrul anchetei in curs cu privire la dosarul Tiergarten si isi rezerva in mod expres dreptul de a lua masuri suplimentare".Acest dosar priveste asasinarea in vara lui 2019, in centrul Berlinului, a unui georgian de origine cecena.Un suspect, care a intrat in Germania cu documente false, se afla in detentie provizorie in acest dosar. Si el este suspectat de legaturi cu serviciile ruse.Angela Merkel a acuzat Moscova "de sustinerea regimurilor marioneta in anumite parti ale estului Ucrainei si de atacarea democratiilor occidentale, inclusiv a Germaniei, cu mijloace hibride".Relatia cu Rusia urmeaza sa "ocupe" - intre alte dosare geopolitice - presedintia semestriala a Germaniei la UE, incepand de la 1 iulie, a avertizat Angela Merkel.