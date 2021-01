Cancelarul Angela Merkel promite intensificarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19. Care este ritmul actual in Germania

"A fost un start lent. Cateva sute de oameni au fost vaccinati zilnic la inceput si numarul creste in fiecare zi - ritmul va spori", a spus Merkel in podcastul sau saptamanal.Potrivit celor mai recente date difuzate de Institutul Robert Koch, aproape 500.000 de persoane au primit cele doua doze de vaccin, ceea ce inseamna o medie de 40.000 de vaccinari realizate in fiecare zi in tara cu 83 de milioane de locuitori."Vom avea vaccinuri suficiente pentru toata lumea in Germania", a explicat sefa executivului german, adaugand ca in cateva luni autoritatile vor "fi capabile de a oferi posibilitatea vaccinarii pentru oricine doreste".