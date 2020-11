Cancelarul Angela Merkel spune ca situatia ramane foarte grava in Germania: "Trebuie sa reducem contactele"

"Numarul infectarilor nu mai creste exponential, dar este in continuare mult prea ridicat. Prin urmare, trebuie sa reducem contactele, sa reducem contactele, sa reducem contactele", a spus Merkel la un eveniment de afaceri organizat de cotidianul Sueddeutsche Zeitung.Ea a mai precizat ca 30-40% din populatia Germaniei face parte din grupurile vulnerabile, intre care persoanele in varsta si cele care au deja alte probleme de sanatate.Merkel a declarat ca ar fi preferat ca la discutiile de luni cu liderii federali si de landuri sa fi fost convenite masuri mai stricte de izolare, declarandu-se extrem de ingrijorata de raspandirea coronavirusului in unele locuri, inclusiv in capitala Berlin."Fiecare zi conteaza in lupta impotriva coronavirusului", a spus ea."Tinerea pandemiei sub control este cea mai buna solutie si pentru economie", a adaugat cancelarul., in timp ce numarul de noi decese a fost de 267, releva datele de marti ale Institutului Robert Koch (RKI) pentru boli infectioase. Numarul infectarilor este mai mic decat cel de 15.332 inregistrat saptamana trecuta, insa bilantul deceselor a crescut de la 154.Germania a impus la 2 noiembrie un 'lockdown' mai usor pentru o luna, in incercarea de a tine sub control al doilea val al pandemiei, care afecteaza mare parte din Europa. Barurile si restaurantele sunt inchise, insa scolile si magazinele au ramas deschise.Merkel a propus masuri suplimentare, cum ar fi obligativitatea de a purta masca la scoala si reducerea numarului de elevi la clasa, si le-a cerut germanilor, atat populatiei adulte, cat si copiilor, sa limiteze contactele sociale la o singura familie sau la un singur prieten.Cancelarul a reiterat ca incidenta la sapte zile a virusului trebuie sa scada sub 50 la 100.000 de locuitori pentru a putea fi luate in considerare masuri de relaxare. Germania are in prezent o incidenta de 141 de cazuri la 100.000 de locuitori, conform celor mai noi date ale RKI.Citeste si: Cancelarul Angela Merkel: "Vor exista restrictii pana cand 70% din populatie va avea imunitate la SARS-CoV2"