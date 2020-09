Cancelarul german Angela Merkel reafirma decizia tarii sale de a finaliza proiectul Nord Stream 2

Merkel, care a vizitat circumscriptia sa din nordul Germaniei, a vorbit despre sanctiunile impuse de Washington entitatilor asociate la constructia conductei in Marea Baltica si care, odata finalizata, va livra gaze naturale catre Germania si pe piata europeana mai extinsa.''Nu consideram legale aceste sanctiuni extrateritoriale, adica cele care trec dincolo de teritoriul Statelor Unite'', a declarat Merkel in Stralsund.Nord Stream 2 are un rol important in landul Mecklenburg-Pomerania Inferioara, unde se afla circumscriptia cancelarului german.SUA considera ca conducta va creste dependenta Uniunii Europene de Rusia pentru marfuri, oferind Moscovei mai multa influenta politica pe continent si un instrument pentru o potentiala intrerupe a alimentarii cu energie.Anul trecut, SUA au inceput sa impuna sanctiuni proiectului Nord Stream 2 care au vizat direct construirea conductei.