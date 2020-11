Germania prelungeste restrictiile pentru combaterea pandemiei: "Numarul infectarilor ramane la un nivel mult prea mare"

"Numarul infectarilor ramane la un nivel mult prea mare", a declarat Merkel, precizand insa ca restrictiile vor fi relaxate in timpul sarbatorilor de Craciun.Autoritatile germane au impus pe 2 noiembrie o carantina partiala pentru a putea tine sub control un al doilea val de COVID-19 care a afectat o mare parte din Europa. Barurile si restaurantele sunt inchise, dar scolile si magazinele raman deschise.Conform masurilor convenite miercuri, intrunirile private vor fi limitate la cinci persoane din doua familii incepand cu 1 decembrie. Copiii in varsta de pana la 14 ani sunt scutiti de aceste prevederi restrictive.Reuniunile cu participarea a cel mult zece persoane, fara a lua in calcul copiii, vor fi permise de Craciun pentru ca familiile si prietenii sa poata sarbatori impreuna.Numarul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 18.633 si a ajuns la un total de 961.320, conform datelor zilnice furnizate de Institutul Robert Koch pentru boli infectioase. Miercuri au fost raportati cu 5.015 mai putini bolnavi fata de cifra record raportata vineri.Cu toate acestea, numarul mortilor a crescut cu 410, ajungand la un total de 14.771, in crestere fata de 305 decese in urma cu o saptamana si doar 49 pe 2 noiembrie, cand a intrat in vigoare carantina partiala.