Angela Merkel spera ca nu va intra in istorie ca o persoana "lenesa", dupa 16 ani in care a condus Germania

Cancelarul federal german, care se va retrage din functie dupa alegerile legislative din 26 septembrie, este cunoscuta drept o persoana foarte muncitoare si rezistenta, atat in sedintele de negocieri cu lideri ai altor state, cat si cu sefii de landuri germane.Cu toate acestea, intrebata joi in timpul unui forum organizat de postul de radio WDR despre ce nu i-ar placea sa se scrie despre ea in cartile de istorie, Angela Merkel a avut un singur raspuns: "Ca as fi fost lenesa". Comentariul Angelei Merkel, 66 de ani , ca si zambetul usor din coltul buzelor care il insotea, oglindeste caracterul putin extravertit al celei care ramane personalitatea politica preferata a germanilor.De la maratoane diplomatice pana la summituri europene ce se prelungeau tarziu in noapte, Angela Merkel a uimit mereu prin rezistenta sa la oboseala.De altfel, apropo de somnul sau, ea a explicat in 2015: "Am capacitati demne de o camila. Am o oarece aptitudine spre acumulare. Insa, la un moment dat, trebuie totusi sa-mi refac plinul".In acel an, de exemplu, ea a avut parte de o noapte alba si de 16 ore de negocieri la Minsk pentru un armistitiu in Ucraina, apoi de doua zile de summit european in care s-a aflat in prima linie, asupra crizei din Grecia . Angela Merkel si-a facut intotdeauna un titlu de glorie in a consulta si concilia, chiar daca acest lucru o face sa intarzie in a lua o decizie."Metoda mea de lucru a fost intotdeauna de a crea legaturi, de a rezolva conflicte prin discutie", in opozitie cu alte comportamente ce constau in "a alimenta tensiunile si a le lasa sa explodeze", a mai explicat ea in timpul acestui forum.