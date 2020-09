Consevatorii cancelarului Merkel castiga alegerile locale in Renania de Nord-Westfalia. Scadere semnificativa a social-democratilor

Potrivit acestui sondaj, CDU ar fi obtinut circa 36% din voturi, putin mai mult fata de ultimul scrutin similar.Partidul Social-Democrat (SPD) vine pe locul doi, cu 23,5%, o scadere pronuntata fata de cele 31 de procente obtinute la alegerile precedente.In schimb, au crescut semnificativ Verzii, care in acest sondaj la iesirea de la urne au 19%, fata de 11,7% la ultimul scrutin.In jur de 14 milioane de alegatori au fost chemati sa-si aleaga primarii de localitati si reprezentantii in consiliile districtuale in cel mai populat land german, principalul centru industrial al tarii.Acest scrutin este considerat unul cu valoare de test in perspectiva alegerilor legislative federale care se vor desfasura anul viitor si dupa care Angela Merkel a promis ca nu va incerca sa obtina inca un mandat de cancelar.