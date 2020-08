Coronavirus: Experiment de mare amploare in Germania, pentru a vedea daca este posibila reautorizarea concertelor

Cantaret pop, celebrul in Germania, Tim Bendzko, a acceptat sa participe la acest experiment oferind trei concerte in diferite configuratii in Leipzig, in incercarea de a ajuta cercetatorii sa determine care este cea mai buna forma de organizare astfel incat sa se evite contaminarile.La experiment au fost acceptate doar persoanele tinere si cu o sanatate buna pentru a limita riscurile contaminarii. Experimentul se petrece intr-o sala de concerte din localitatea saxona, Leipzig Arena.Voluntarilor veniti la concerte li s-a luat temperatura, ei vor trebui sa poarte o masca de tipul FFP2 si un dispozitiv care le va urmari toate deplasarile si contactele din interior.Produse dezinfectante fluorescente vor permite observarea suprafetele pe care le ating cel mai des participantii cu mainile. De asemenea, Universitatea va masura chiar si traiectoria aerosolilor expirati de spectatori, particulele care, potrivit expertilor, joaca un rol esential in contaminare, relateaza hotnews.ro Cercetatorii mai urmaresc si sa stabileasca posibilitatea reautorizarii reuniunilor la scara mare, precum concertele, dar si cum se poate totusi evitarea propagarii virusului.Datele colectate ii vor ajuta pe cercetatori sa stabileasca un model matematic pentru a evalua riscurile propagarii intr-o sala mare de concerte. Rezultatele ar urma sa fie publicate in toamna.Rezultatele unui astfel de studiu sunt asteptate cu interes, atat de organizatori cat si de persoanele care lucreaza in sectoarele cultural si de divertisment, mai ales ca majoritatea sunt in somaj de luni de zile.In prezent, adunarile mari sunt interzise cel putin pana la finalul lui octombrie. Cancelarul Angela Merkel a avertizat recent ca nu vede cum ar putea sa relaxeze restrictiile, in conditiile in care numarul de noi cazuri de coronavirus creste constant in ultima perioada.Germania a inregistrat in ultimele 24 de ore peste 2.000 de noi cazuri, un nivel record de la finalul lunii aprilie, perioada de varf a pandemiei.