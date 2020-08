Germania: Angela Merkel vrea sa-i amendeze cu 50 de euro pe cei prinsi fara masca in magazine sau in transportul public

De asemenea, Merkel sustine introducerea unei interdictii asupra unor evenimente de proportii precum concerte, festivaluri sau intreceri sportive pana la 31 decembrie, au afirmat aceleasi surse.Ar putea exista exceptii pentru regiunile cu rate foarte mici de infectari, daca este clar ca participantii sunt exclusiv din acea regiune sau din regiuni cu evolutii pozitive similare.Ea se declara totodata in favoarea unei limitari a numarului de persoane in adunari private la 25, sau la 50 daca acestea sunt organizate in locuri publice precum restaurantele.Aceste pozitii ar fi incluse intr-un document al guvernului sau pregatit pentru discutiile dintre cancelar si liderii celor 16 landuri ale Germaniei, in contextul eforturilor de a coordona regulile privind coronavirusul in fata cresterii ratei de infectii.Conform aceluiasi proiect de acord intre guvern si landuri, obtinut si de AFP, autoritatile isi vor inaspri controalele pentru a se asigura ca perioadele de carantina sunt bine respectate si vor impune amenzi daca nu se va intampla asa.Chiar daca raspandirea virusului este "in prezent inca net mai redusa decat varful atins in martie si aprilie", autoritatile evidentiaza faptul ca, "in ultimele saptamani, numarul de infectii a crescut din nou". Germania inregistreaza circa 1.500 de noi cazuri zilnic, cel mai mare nivel de la sfarsitul lunii aprilie. Recordul a fost de circa 6.000 de cazuri si a fost inregistrat la inceput de aprilie."Locuintele colective, evenimentele, celebrarile si mobilitatea legate de vacante sunt in mod special propice pentru raspandirea virusului", se arata in proiectul de acord, care reaminteste ca "aceasta inmultire din lunile de vara trebuie luata foarte in serios".Germania se asteapta de asemenea la o inmultire suplimentara a cazurilor in timpul lunilor de toamna si de iarna.Germania numara joi 237.936 de cazuri de COVID-19 (dintre care 1.507 in ultimele 24 de ore) si 9.285 de decese (dintre care cinci noi), conform Institutului Robert Koch.In contextul continuarii pandemiei, guvernul a anuntat de asemenea miercuri o prelungire a ajutoarelor pentru companii si salariati in fata impactului economic, in special prin prelungirea dispozitivului de somaj partial la doi ani.