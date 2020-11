Germania, convinsa ca se va gasi o solutie rapida pentru deblocarea bugetului UE, dupa veto-ul Poloniei si Ungariei

'In orele si zilele urmatoare, ne vom aseza la masa cu toate partile implicate pentru a gasi o solutie', a declarat intr-o conferinta de presa Maas, a carui tara asigura pana la sfarsitul anului presedintia Consiliului Uniunii Europene.'Germania, in rolul sau actual de presedinte, este in parte responsabila de a gasi o solutie dupa ce Polonia si Ungaria si-au exprimat vetoul, la fel cum suntem in rolul nostru de facilitator al acestui proces', a adaugat el.Maas s-a declarat 'convins ca va exista o solutie', pentru ca 'exista atat de multi bani in joc si atatea tari UE au nevoie disperata de ei si ii asteapta, incat avem nevoie nu doar de o solutie, ci mai ales de o solutie rapida'.Budapesta si Varsovia au blocat luni bugetul UE pentru 2021-2027 si planul masiv de relansare - aprobate dupa negocieri dificile de cei 27 in iulie -, deschizand o criza in interiorul Uniunii in plin val al doilea al pandemiei.Cele doua state se opun unui mecanism de privare de fonduri europene a tarilor acuzate de incalcari ale statului de drept (independenta a justitiei, respectarea drepturilor fundamentale).Blocajul din partea Ungariei si Poloniei penalizeaza cetatenii Uniunii Europene, care risca sa plateasca un 'pret foarte mare', a denuntat la randul sau secretarul de stat pentru afaceri europene al Germaniei, Michael Roth.'Nu exista scuze pentru noi intarzieri. Le cer tuturor sa isi asume responsabilitatile', a afirmat Roth, cu putin timp inaintea unei reuniuni prin videoconferinta cu omologii sai.'Nu este momentul unor vetouri, ci de a actiona rapid si intr-un spirit de solidaritate. Populatiile noastre vor plati un pret foarte ridicat pentru acest blocaj', a avertizat el.Sefii de stat si de guvern din UE s-au pus de acord in iulie, dupa un summit maraton de patru zile si patru nopti, asupra unui plan de relansare calificat drept 'istoric' pentru sprijinirea economiilor tarilor lor sa depaseasca criza provocata de pandemie. In suma de 750 miliarde de euro, planul este legat de bugetul multianual pe 2021-2027 de peste 1.000 miliarde de euro.CITESTE SI