Infrangere a partidului Angelei Merkel in alegerile regionale din landurile din vestul tarii (Sondaje)

Uniunea Crestin-Democrata (CDU) ar urma sa obtina numai 23% din voturi in landul Baden Wurttemberg, fata de 27% cu cinci ani in urma, in timp ce in landul Renania Palatinat are in sondaje intre 25,5% si 26%, fata de 31,8% in 2016.Aceleasi sondaje dau Verzii castigatori ai scrutinului din Baden Wurttemberg, cu 31,5%, iar Partidul Social-Democrat (SPD) il castiga pe cel din Renania Palatinat, cu 33,5% din voturi.Astfel, Winfried Kretschmann, din partidul Verzilor, obtine al treilea mandat de premier al landului Baden Wurttemberg, in timp ce social-democrata Malu Dreyer revine la conducerea landului Renania Palatinat.Formatiunea de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) este cotata cu 12,5% din voturi in Baden Wurttemberg si cu 10,5% in Renania Palatinat, ambele procente fiind sub cele obtinute in 2016.Pentru CDU sunt cele mai slabe rezultate obtinute vreodata in fiecare dintre cele doua landuri, intr-un moment in care partidul nu are un leadership consolidat inaintea alegerilor nationale din septembrie, primele dupa anul 2005 la care Merkel nu va mai fi la conducerea formatiunii conservatoare, al carei lider este de numai doua luni centristul Armin Laschet.La aceste rezultate slabe pare sa fi contribuit si scandalul de coruptie declansat dupa dezvaluiri privind comisioane incasate de parlamentari conservatori in contracte de achizitie de masti sanitare in contextul pandemiei COVID-19 , desi o scadere a conservatorilor fusese consemnata si in sondajele de dinaintea acestor alegeri.