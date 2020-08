Macron, la o conferinta comuna cu Angela Merkel: Franta si Germania au ''acelasi obiectiv'' al suveranitatii si stabilitatii in Mediterana de Est

"Obiectivul nostru strategic privind Mediterana de Est este acelasi: suveranitatea europeana si stabilitatea", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa comune cu cancelarul german Angela Merkel la Bormes-les-Mimosas, in sud-estul Frantei.Emmanuel Macron a exprimat "solidaritatea" Frantei si a Germaniei cu Grecia si Cipru. "Avem, de asemenea, vointa de a asigura stabilitatea acestei regiuni si vointa de a impune respectarea dreptului international si de a favoriza detensionarea situatiei", a subliniat presedintele francez."Avem fiecare mijloacele noastre de a face acest lucru, avem fiecare istoria noastra. Trebuie sa existe o complementaritate" pentru a atinge aceste obiective comune, a adaugat el, in contextul in care Franta se arata mai ofensiva decat Germania in relatia cu Ankara."Abordarile noastre nu au fost mereu aceleasi in modalitatile urmate, dar ele au fost mereu convergente in vointa de a face din Mediterana de Est un spatiu de libertate si respectare a dreptului international si al stabilitatii", a mai spus el.Descoperirea in ultimii ani a unor importante zacaminte de gaz in Mediterana de Est a amplificat tensiunile intre Turcia si Grecia, membre ale NATO dar in dezacord in ceea ce priveste frontierele lor maritime.Nicosia si Atena acuza Ankara ca le-a incalcat suveranitatea teritoriala si pe cea a UE, efectuand prospectiuni considerate ilegale intrucat au avut loc in apele lor. Presedintele Macron a spus ca spera ca medierea care are loc la initiativa Germaniei intre Atena si Ankara, pentru moment oprita, "se va putea relua rapid".In semn de sustinere a Greciei, Franta a desfasurat temporar saptamana trecuta doua avioane de vanatoare Rafale si doua nave ale Fortelor sale navale in Mediterana de Est. "Cu Turcia lucrurile trebuie restabilite atunci cand au loc provocari sau sunt comise fapte in exces, trebuie ca suveranitatea noastra sa fie respectata si sa avem o agenda pozitiva asupra careia sa reangajam Turcia", a conchis el.