Merkel pierde din popularitate - a ajuns la minimul ultimelor sase luni dupa atacurile care au zguduit Germania

Popularitatea cancelarului german Angela Merkel a scazut cu 12 procente in august, potrivit unui sondaj efectuat dupa o serie de atacuri violente care au zguduit tara.

Popularitatea lui Merkel a scazut la un minim in ultimele sase luni in august, pana la 47%, de la 59% in iulie, potrivit unui sondaj al Deutschlandtrend, efectuat lunar pentru postul public ARD, relateaza joi DPA.

O serie de atacuri violente care s-au produs luna trecuta intr-o singura saptamana au ridicat intrebari privind politica Angelei Merkel de deschidere fata de refugiati. Trei dintre cele patru atacuri au fost comise de solicitanti de azil si doua dintre ele au fost revendicate de gruparea jihadista Stat Islamic.

Merkel si-a aparat politicile sale privind azilul saptamana trecuta, in cadrul conferintei de presa anuale, insistand ca a avut dreptate sa permita unui numar de sute de mii de migranti si refugiati sa intre in tara anul trecut.

Sondajul, efectuat pe un esantion reprezentativ de 1.003 persoane in perioada 1-2 august, a aratat si o crestere a popularitatii sefului guvernului regional din Bavaria, Horst Seehofer, care a criticat-o in mod repetat pe Merkel pentru faptul ca a promis refugiu celor fugiti din zone de conflict.

Popularitatea lui Merkel a mai scazut o data in acest an pe fondul preocuparilor privind infractorii din randul solicitantilor de azil, dar apoi a crescut din nou spectaculos dupa votul din referendumul britanic pentru parasirea UE din iunie si tentativa de lovitura de stat din Turcia de luna trecuta.

