Nord Stream 2: Danemarca saluta repunerea in discutie a proiectului de catre Germania

"Cred ca pozitia germana este pozitiva, caci am fost impotriva Nord Stream 2 de la inceput. Nu cred ca trebuie sa ne facem dependenti de gazul rusesc, deci cred ca este bine daca vor mai exista discutii pe aceasta tema", a afirmat sefa guvernului social-democrat intr-un interviu pentru agentia de presa daneza Ritzau.Deja slabit de problemele ecologice si de sanctiunile americane, acest proiect de gazoduct al gigantului rusesc de gaze Gazprom intre Rusia si Europa se confrunta cu un viitor incert dupa otravirea opozantului rus Aleksei Navalnii, dovedita de Berlin.Germania a fost principalul sustinator european al acestei noi surse directe de gaze rusesti trecand pe sub Marea Baltica, care s-ar adauga primului gazoduct Nord Stream 1, operational deja din 2012.Dar Angela Merkel a declarat saptamana aceasta ca nu exclude consecinte pentru noul gazoduct, daca Moscova nu ofera raspunsurile asteptate in cazul otravirii lui Aleksei Navalnii.Chiar daca cei 1.230 de kilometri ai conductei sunt aproape finalizati, proiectul a fost oprit de cateva luni din cauza amenintarilor cu sanctiunile SUA impotriva companiilor participante.Danemarca, prin autoritatea sa energetica, a fost ultima tara de pe traseu care a dat unda verde trecerii conductei prin apele sale, la sfarsitul lunii octombrie 2019, la cateva luni dupa sosirea la putere a Mettei Frederiken.Aproximativ 120 de kilometri de conducta raman de construit in apele daneze in largul insulei baltice Bornholm. Ruta de gaze traverseaza si apele finlandeze si suedeze.Chiar daca Danemarca a dezmintit orice presiune straina, Copenhaga a trebuit mult timp sa faca echilibristica intre cei doi aliati principali, Washingtonul si Berlinul, aflati pe pozitii diametral opuse.Problema a fost pe agenda vizitei secretarului de stat american Mike Pompeo in Danemarca in iulie, in cadrul careia a salutat politica energetica daneza.SUA, dar si Polonia, tarile baltice si Ucraina au o parere foarte negativa asupra conductei: se tem de o dependenta a europenilor fata de Moscova si de o slabire a Ucrainei, pana acum principala ruta pentru gazul rusesc spre Europa.