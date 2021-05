Ministrul de finante Olaf Scholz, confirmat candidat al SPD pentru postul de cancelar al Germaniei VIDEO

NEW: Germany's Social Democrats today confirmed @OlafScholz as their chancellor candidate at their @spdde party conference with a 96.2% majority. pic.twitter.com/6I6rX0M5NI - DW Politics (@dw_politics) May 9, 2021

Fostul primar al Hamburgului a fost votat de 96,2% dintre cei aproape 600 de delegati ai SPD, in cadrul conferintei online de duminica. Scholz si-a inceput campania electorala cu promisiunea de a transforma "social" economia si de a face progrese in planul protejarii mediului, stabilind termenul-limita de 2045 pentru atingerea neutralitatii emisiilor. SPD a pierdut teren in favoarea Verzilor, pe care sondajele ii indica drept principalii rivali ai CDU.Afisandu-si ambitiile in ce priveste clima, Scholz a incercat totodata sa se distanteze de candidata recent confirmata a Verzilor, Annalena Baerbock, amintind de experienta lui in cadrul executivului, in conditiile in care Baerbock a fost criticata ca fiind lipsita de experienta. El a anuntat si o serie de promisiuni electorale concrete , in principal cresterea investitiilor publice pentru intarirea sistemului de sanatate, in scoli si in transportul public. SPD vizeaza de asemenea cresterea la minim 12 euro pe ora a salariului minim. Potrivit editiei de duminica a tabloidului Bild , SPD, cu 16% din preferintele de vot, se afla in urma blocului conservator format din CDU si aripa sa bavareza, CSU, cu 23%, pe primul loc fiind Verzii cu 26%.