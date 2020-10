Opozanta belarusa exilata Svetlana Tihanovskaia i-a cerut ajutorul lui Merkel la o intalnire la Berlin

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Tihanovskaia i-a oferit lui Merkel o umbrela in alb si rosu, culorile folosite in timpul demonstratiilor in masa din Belarus impotriva controversatei realegeri a presedintelui Aleksandr Lukasenko, intr-un scrutin despre care opozitia spune ca a fost fraudat."Le sunt extrem de recunoscatoare Germaniei si tuturor partidelor germane care sprijina poporul belarus in lupta sa pentru libertate, in lupta sa pentru noi alegeri corecte si transparente", a spus ea dupa intalnirea cu Merkel, care a durat 45 de minute.Cancelarul german nu a facut niciun comentariu.Ulterior in cursul serii de marti, partidul conservator aflat la putere, CDU, si aliatul sau bavarez, CSU, i-au daruit opozantei din Belarus o bucata originala din Zidul Berlinului.Tihanovskaia a spus ca acest artefact din timpul Razboiului Rece este "un simbol al libertatii".Inainte de intalnirea cu Angela Merkel, ea a facut apel la tarile europene sa mentina "presiunea", in special prin "sanctiuni", asupra regimului presedintelui Lukasenko.Tihanovskaia a salutat recentele sanctiuni impuse de UE asupra cercului de apropiati al lui Lukasenko, spunand ca sunt "o victorie, chiar daca doar una mica"."Tara noastra are nevoie de diferite tipuri de ajutor, insa avem in primul rand nevoie de o mediere pentru a incepe dialogul cu autoritatile noastre, negocieri, asa ca sunt sigura ca Angela Merkel va fi extrem de utila in aceasta situatie", a spus opozanta intr-o conferinta de presa, potrivit AFP."Trebuie sa exista presiune atat in interiorul tarii noastre, cat si din exterior", a mai afirmat lidera opozitiei, in varsta de 37 de ani si exilata in Lituania de la alegerile prezidentiale controversate de la 9 august."Presiunea interna e data de manifestatii, greve, miscari cetatenesti. Presiunea externa e reprezentata de sanctiuni si ajutor din partea tarilor vecine", a detaliat Tihanovskaia."Le cerem tuturor liderilor sa isi faca vocea auzita in privinta Belarusului", a spus ea."Bineinteles, le cerem sa extinda lista de sanctiuni, sa nu il recunoasca pe Lukasenko drept lider legitim sau sa il ajute financiar", a explicat opozanta.In opinia sa, "sanctiunile nu sunt decat inceputul presiunii pe care tarile europene o pot exercita asupra regimului nostru, asupra lui Lukasenko".Tihanovskaia, care considera ca a castigat alegerile prezidentiale desfasurate in urma cu doua luni in Belarus si il acuza pe presedintele Aleksandr Lukasenko de faptul ca se agata de putere printr-o frauda electorala masiva, s-a deplasat la Berlin pentru a obtine sprijin pentru cauza sa.Sute de mii de persoane au protestat in orasele din Belarus dupa scrutinul din 9 august, sfidand interventiile brutale ale politiei, pentru a-i cere lui Lukasenko sa renunte la putere.