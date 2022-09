Fostul cancelar german Angela Merkel rupe tăcerea: Avertisment în privința lui Vladimir Putin VIDEO

Fostul cancelar german, Angela Merkel, care și-a încheiat mandatul cu două luni înaintea începerii războiului din Ucraina, nu a făcut prea multe declarații publice de atunci. Dar acum ea a vorbit la inaugurarea Fundației Helmut Kohl, avertizând că trebuie să luăm în serios cuvintele lui Vladimir Putin legate de amenințările nucleare, acest lucru fiind ”un semn de înțelepciune politică”.

Comentariile lui Merkel vin după ce Putin a făcut recent comentarii privind posibilitatea folosirii arsenalului nuclear de către Rusia, potrivit Euronews.

”Și astăzi, ținând cont de evoluțiile (războiului din Ucraina - n.a.) din ultimele zile, aș dori să adaug: trebuie să luăm în serios cuvintele (lui Putin - n.a.), nu trebuie să le respingem ca fiind o cacealma, ci a le trata cu seriozitate nu este nicidecum un semn de slăbiciune sau indulgență, ci un semn de înțelepciune politică”, a spus fostul cancelar german.

Merkel a adăugat că această înțelepciune ar ajuta ”la păstrarea unui spațiu de manevră sau cel puțin la fel de important, chiar la dezvoltarea altora noi”.

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul că Moscova ”are diverse mijloace de distrugere… mai moderne decât cele ale țărilor alianței NATO”. El a spus că ”atunci când integritatea teritorială a țării noastre este amenințată, pentru a proteja Rusia și poporul nostru, cu siguranță vom folosi toate mijloacele pe care le avem la dispoziție”.

Declarațiile lui Putin vin după ce o contraofensivă de succes a Kievului a declanșat o escaladare a războiului din Ucraina. Regiunile ocupate de ruși din estul și sudul Ucrainei au organizat așa-zise ”referendumuri” care să le permit alipirea la Rusia, pe care Occidentul le-a condamnat ca fiind niște falsuri.

Angela Merkel și actualul lider creștin-democrat, Friedrich Merz, s-au numărat printre invitații de marcă de la inaugurarea Fundației Helmut Kohl, fost cancelar german, cu câteva zile înainte de aniversarea a 40 de ani de când acesta și-a preluat mandatul, pe 1 octombrie 1982.

🇩🇪 Germany's former chancellor, Angela Merkel, warned in Berlin that Vladimir Putin's words should be taken seriously. She added that not dismissing words as a bluff was "proof of political intelligence."