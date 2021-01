Cine ar putea fi succesorul cancelarului Angela Merkel. Democratii germani isi aleg sambata noul presedinte

Miza este conducerea celei mai mari economii din Europa dupa epoca Merkel, care a promis ca nu va mai candida. Ea este cancelar din 2005, potrivit Reuters.Noul lider CDU va fi ales de 1.001 delegati in cadrul unui congres virtual. Prin traditie, liderul este de obicei - desi nu intotdeauna - candidatul pentru functia de cancelar al aliantei CDU si CSU - Uniunea Crestin Sociala.Centristul Armin Laschet, conservatorul Friedrich Merz si expertul in politica externa Norbert Roettgen se lupta pentru conducerea CDU.Cu toate acestea, sondajele arata ca Markus Soeder, liderul CSU, este preferat de alegatorii conservatori. Unii dintre parlamentarii CDU il prefera pe ministrul Sanatatii Jens Spahn drept candidat pentru functia de cancelar, desi l-a sustinut pe Laschet pentru conducerea partidului.Roettgen, in varsta de 55 de ani, presedintele Comisiei din Parlament pentru Afaceri Externe, vrea ca Germania sa adopte o pozitie mai ferma in privinta Rusiei si a Chinei.Merz, in varsta de 65 de ani, are in vedere politica Bancii Central Europene si este mai putin diplomat.Laschet, in varsta de 59 de ani, spune ca Berlinul a reactionat greu la solicitarile franceze de reforma a Uniunii Europene.Roettgen a sugerat ca, daca este ales lider al CDU, ar putea sa-l sustina pe Soeder, liderul Bavariei, drept candidat la functia de cancelar din partea aliantei. Totodata, Soeder, 54 de ani, a repetat: "Locul meu este in Bavaria".Blocul CDU/ CSU este creditat pe primul loc in intentiile de vot, urmat de Verzi, SPD si partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta).Citeste si: