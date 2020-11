Angela Merkel implineste 15 ani de cand este la carma Germaniei. Cand se va retrage din functie "cancelarul etern"

Merkel, in varsta de 66 de ani, detine functia de cancelar din 22 noiembrie 2005. Ea a anuntat ca se va retrage din functie cand actualul mandat se incheie, in 2021 si va parasi complet zona politica, scrie HotNews.ro Daca isi termina cel de-al patrulea mandat, Merkel va egala recordul de longevitate al luicare a stat 16 ani la putere.Merkel a crescut in spatele Cortinei de fier, specializandu-se in chimie cuantica.In timpul pandemiei de Covid-19, cancelarul german a fost apreciat de politicieni si de cetateni pentru modul in care a gestionat criza sanitara.Recent, Merkel declara ca situatia legata de coronavirus este in continuare foarte grava in Germania , chiar daca numarul infectarilor nu mai creste atat de repede.Germania a impus la 2 noiembrie un 'lockdown' mai usor pentru o luna, in incercarea de a tine sub control al doilea val al pandemiei, care afecteaza mare parte din Europa. Barurile si restaurantele sunt inchise, insa scolile si magazinele au ramas deschise.Merkel a propus masuri suplimentare, cum ar fi obligativitatea de a purta masca la scoala si reducerea numarului de elevi la clasa, si le-a cerut germanilor, atat populatiei adulte, cat si copiilor, sa limiteze contactele sociale la o singura familie sau la un singur prieten.Cancelarul a reiterat ca incidenta la sapte zile a virusului trebuie sa scada sub 50 la 100.000 de locuitori pentru a putea fi luate in considerare masuri de relaxare. Germania are in prezent o incidenta de 141 de cazuri la 100.000 de locuitori, conform celor mai noi date ale RKI.