Angela Merkel considera ca 6 state din vestul Balcanilor ar trebui sa devina membre UE din motive strategice. Despre ce tari e vorba

"Este in interesul propriu al Uniunii Europene sa conducem procesul aici", a declarat Merkel reporterilor dupa o conferinta virtuala a Balcanilor de Vest, sugerand influenta Rusiei si Chinei in regiune, dar fara a le numi.Ea a spus ca o cooperare regionala mai puternica promovata din 2014 a atins deja succese initiale, cum ar fi un acord de roaming care tocmai a intrat in vigoare.La conferinta au participat sefii de guvern din Serbia Macedonia de Nord , Bosnia-Hertegovina, Muntenegru si Kosovo , precum si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen Von der Leyen a spus: "Prima noastra prioritate este de a accelera agenda extinderii in intreaga regiune si de a sprijini partenerii nostri din Balcanii de Vest in activitatea lor de a realiza reformele necesare pentru a avansa pe drumul lor european".In conferinta video, presedintele Frantei, Emmanuel Macron , si-a declarat "foarte clar" sprijinul pentru perspectiva aderarii celor sase state la UE, a subliniat Merkel.Separat, Merkel a declarat ca Germania va furniza "cat mai curand posibil" 3 milioane de doze de vaccinuri pentru Covid-19 natiunilor din Balcanii de Vest.