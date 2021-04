Armin Laschet, sustinut de Comitetul Executiv al CDU impotriva lui Markus Soder, la succesiunea lui Merkel

Dupa o saptamana de duel fratricid intre cei doi si in urma unei crize in cadrul unei formatiuni altfel disciplinate, Soder a anuntat luni ca se va supune deciziei instantei conducatoare.In favoarea candidaturii lui Armin Laschet s-au pronuntat 77,5% dintre conducatorii CDU, iar 22,5% in favoarea lui Markus Soder.Candidatul "natural" al CDU, a carei conducere a preluat-o in ianuarie, Armin Laschet, un adept al continuitatii directiei de centru a Angelei Merkel, si-a vazut candidatura contestata de catre Markus Soder, liderul formatiunii surori Uniunea Crestin Sociala (CSU).Dupa ce a intretinut suspansul timp de luni de zile cu privire la intentiile sale, bavarezul in varsta de 50 de ani, bine temperat, a crescut tensiunile dupa ce si-a anuntat candidatura la 11 aprilie.Armin Laschet a obtinut, a doua zi, un vot de sustinere din partea liderilor CDU. Insa instanta care s-a pronntat in favoarea sa luni seara este si mai larga.Rezultatul acestei reuniuni de criza era incert, in contextul in care Markus Soder a obtinut in ultima perioada sustinerea mai multor alesi din tabara conservatoare.Ministrul- presedinte al Bavariei a mizat pe argumentul ca este favorit in sondaje, creditat cu pastrarea Cancelariei in urma alegerilor legislative de la 26 septembrie.Potrivit unui sondaj recent al postului ARD, 44% dintre germani il considera apt sa-i conduca pe conservatori in alegeri, iar pe Armin Laschet doar 15%.Markus Soder nu a participat la reuniunea de luni seara.CDU este necesar "sa decida singura unde si cand" alege, sublinia el inaintea reuniunii, dand asigurari ca va respecta decizia Comitetului Executiv al CDU.El a obtinut duminica sustinerea Organizatiei Tinerilor conservatori germani. Inclusiv alesi din fosta RDG, care se presupune ca ar fi retinuti fata de un candidat din Bavaria cea bogata, s-au pronuntat in favoarea sa. Insa, in pofida sustinerii "bazei" de care s-a prevalat, el nu a obtinut, asa cum spera, o consultare a deputatilor conservatori.Tenori din CDU reuniti luni seara au considerat ca nu este rezonabil sa se lanseze intr-o aventura. O dezavuare a lui Armin Laschet, instalat la conducerea CDU de trei luni, ar fi aruncat intr-o criza pe termen lung partidul aflat la putere de 16 ani.Iar dreapta germana a prezentat doar in doua randuri un candidat din CSU, in 1980 si 2002, doua tentative soldate cu doua esecuri.O infruntare intre CDU si CSU ca aceasta a avut loc arareori dupa ce cele doua "partide surori" au incheiat o alinata dupa al Doilea Razboi Mondial.Aceasta victorie a lui Armin Laschet, in varsta de 60 de ani, conducatorul celui mai populat land german, Renania de Nord-Westfalia, risca insa sa lase urme."Cel care va invinge nu va pleca in forta. Soder sau Laschet stiu ca incep o campanie electorala doar cu sustinerea a jumatate din baza lor", comenta luni Handelsblatt."Indiferent cine va invinge dintre Laschet et Soder va fi dificil sa uneasca trupele impartite impotriva unor Verzi foarte disciplinati", avertiza Suddeutsche Zeitung.Verzii sunt, pentru prima oara, principalii adversari ai conservatorilor, dupa care se claseaza in sondaje, in vederea alegerilor legislative.Spre deosebire de etalarea disensiunilor dreptei, ecologistii au oferit luni imaginea unei unitati si unei reinnoiri prin desemnarea, in urma unui proces fara poticneli, a juristei Annalena Baerbock, in varsta de 40 de ani, drept candidata la Cancelarie.