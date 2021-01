Cine este Armin Laschet, ales la sefia CDU. Ar putea fi urmatorul cancelar german, in locul Angelei Merkel

Cu o majoritate de 521 de voturi dintre cei 1.001 delegati invitati sa voteze, Armin Laschet l-a devansat pe Friedrich Merz (466 voturi), rival al istoric al cancelarului si favorabil unei cotituri spre dreapta, potrivit rezultatelor unui scrutin intern si va conduce tabara conservatoare in alegerile generale din septembrie.Traditional, seful CDU devine candidat la cancelaria germana pentru "Uniune", alianta intre CDU si Uniunea Crestin-Sociala din Bavaria (CSU).Noul lider al CDU a castigat alegerile in fata altor doi candidati, ultraconservatorul Friedrich Merz si expertul in politica externa Norbert Rottgen. Dar sondajele arata ca adevaratul lider conservator popular este Markus Soder, membru al CSU. Pana in prezent, niciun cancelar german nu a provenit din randurile CSU. In cursul alegerilor legislative din 1980 si 2002, Uniunea a prezentat intr-adevar un candidat din partea CSU, dar scrutinul a fost castigat de fiecare data de social-democrati, conform La Tribune.CITESTE SI: