Cum a schimbat Germania si lumea Angela Merkel, prima femeie cancelar: "A redefinit conceptul de lider"

Putin si-a adus labradorul la o intalnire cu Merkel

Armin Laschet, la conducerea CDU

Angela Merkel a fost mai longeviva in functie decat majoritatea omologilor sai. Pe perioada mandatelor sale, ea a discutat cu patru prim-ministri britanici, cu patru presedinti francezi si cu sapte prim-ministri italieni se arata ijtr-o analiza Digi 24.ro. Miercuri, cand presedintele ales Joe Biden isi va prelua mandatul prezidential, el va deveni al patrulea presedinte american care a lucrat cu Merkel.In ciuda rezultatelor sale, femeia care conduce a patra economie a lumii de atata vreme, si-a petrecut majoritatea carierei sale nevoita sa isi dovedeasca competenta si abilitatile.Omologii sai, majoritatea barbati, au incercat nu de multe ori sa isi dovedeasca puterea in fata ei sau sa o umileasca - Vladimir Putin si-a adus la un moment dat labradorul intr-o intalnire cu cancelarul, stiind ca Merkel are o fobie de caini. Donald Trump a insultat-o in fata. Silvio Berlusconi a lasat-o sa astepte 15 minute inainte de o intalnire pentru ca el sa isi termine o discutie la telefon.In 2005, cand Angela Merkel a devenit prima femeie cancelar din istoria tarii, multi au spus ca nu va rezista in functie pentru ca "are prea putina experienta si prea putina carisma"In ciuda tuturor acestor lucruri, insa, Angela Merkel a rezistat, si-a condus partidul spre victorie de patru ori, in 2005, 2009, 2013 si 2017 si s-a bucurat de fiecare data de o popularitate extraordinara si de increderea germanilor.Porecla Angelei Merkel s-a schimbat din "Das Madchen" in "die Mutti" (mama), perceputa drept o figura materna, un simbol al stabilitatii politice.Sambata, membrii CDU l-au ales pe Armin Laschet sa conduca partidul, unul dintre cei mai importanti aliati ai cancelarului, premierul celui mai populat stat german, si un continuator al politicii moderate a lui Merkel.Chiar si cei mai aprigi critici ai Angelei Merkel au recunoscut "puterile sale speciale" in ce priveste capacitatea de gestionare a crizelor, dupa ce a trecut Germania prin criza economica globala, criza zonei euro si criza imigrantilor.