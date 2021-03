Germania ia masuri dure. Restrictii de Paste si ceremonii religioase anulate

CITESTE SI:

Adunarile, ca si mesele in aer liber, vor fi interzise in perioada 1-5 aprilie. Numai magazinele alimentare vor putea deschide pe 3 aprilie.Pe de alta parte, multe restrictii in vigoare de la sfarsitul lui 2020, precum limitarea reuniunilor private, inchiderea facilitatilor culturale si de agrement, au fost prelungite pana la 18 aprilie, a anuntat, de asemenea, Angela Merkel "Situatia este grava. Numarul de cazuri creste exponential, iar paturile de la terapie intensiva se umplu din nou", a avertizat cancelarul german intr-o conferinta de presa dupa aproape 12 ore de negocieri cu landurile federale.Ea a descris o "crestere exponentiala" a pandemiei, provocata de mutatia britanica. Germania se confrunta cu o "noua pandemie, clar mai letala, clar mai infectioasa si contagioasa mai mult timp", a avertizat ea.In schimb, a fost exclusa ipoteza unui lockdown local, precum si inchiderea scolilor. Cursurile au fost deja intrerupte din decembrie pana in februarie si multi elevi inca nu s-au intors la scoala sau frecventeaza cursurile doar o zi sau doua pe saptamana. Guvernul federal si landurile se bazeaza pe intensificarea campaniei de vaccinare, care intampina dificultati pentru a atinge ritmul dorit. "Suntem intr-o cursa pentru vaccinare, care trebuie sa fie efectiva cat mai repede posibil", a avertizat cancelarul german.Rata de incidenta a atins luni 107,3 cazuri la 100.000 de persoane, cu peste 7.700 de cazuri noi si 50 de decese raportate.