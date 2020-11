Guvernul german propune alegeri generale in vederea succesiunii Angelei Merkel la 26 septembrie 2021

Aceasta propunere, prezentata in cadrul Consiliului de ministri, este necesar sa fie aprobata in mod oficial de catre presedintele german Frank-Walter Steinmeier.Acest scrutin - indiferent de rezultatul sau - va marca o ruptura in Germania, prin plecarea programata de la putere a Angelei Merkel, in varsta de 66 de ani, dupa 15 ani la Cancelarie.Cancelar din 2005, Merkel a anuntat la sfarsitul lui 2018, in urma unei serii de infrangeri electorale ale partidului sau, Uniunea Crestin Democrata (CDU), ca nu candideaza la al cincilea mandat CDU - care conduce detasat in sondaje, in care beneficiaza de 36% opinii favorabile, este impartita intre un curent de centru, care sustine continuitatea, si tentatia unui viraj la dreapta.Un Congres urmeaza sa desemneze noul presedinte al CDU la jumatatea lui ianuarie.Trei candidati sunt in cursa - doi moderati, Armin Laschet, presedintele-ministru al populatei regiuni Rhenia de Nord-Westfalia, si Norbert Rottgen, un expert in politica externa, si aparatorul unei linii de drepta, Friedrich Merz, un adversar istoric al lui Merkel.Lupta pentru presedintia CDU ar urma sa se dea intre Armin Laschet si Friedrich Merz.Invingatorul va fi bine plasat sa devina apoicandidatul conservatorilor germani la cancelarie in cadrul alegerilor legislative din septembrie 2021, insa fara vreo garantie imediata.Decizia cu privire la acest lucru urmeaza sa fie luata ulterior, probabil in primavara. Nu este exclus ca alt pretendent sa fie ales - liderul bavarez Markus Soder, liderul Uniunii Social Crestine (CSU), formatiunea sora a CDU. El a devenit una dintre cele mai populare personalitati in Germania din cauza gestionari sale, considerate eficienta, a pandemiei Covid-19 in Bavaria.Partidul Social Democrat (SPD), partenerul minoritar al marii coalitii cu Angela Merkel , nu reuseste sa se lanseze. El stagneaza in sondaje intre 16 si 17%. Candidatul SPD la Cancelarie este actualul ministru al Finantelor Olaf Scholz, un sustinator al unei linii moderate.Surpriza ar putea proveni de la Verzi (ecologisti), creditati cu aproape 20% din intentiile de vot, care nu au inchis, pna in prezent, usa unei eventuale coalitii cu conservatorii la nivel national - ceea ce ar constitui o premiera.Partidul Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) este creditat cu pana la 10% in sondaje, ceea ce ar putea facilita negocieri in vederea formarii unui guvern de catre o majoritate stabila.