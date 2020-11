Macron si Merkel cer statelor G20 sa contribuie financiar la vaccinarea impotriva COVID-19 in tarile sarace

Astfel, Emmanuel Macron a sustinut ca marile puteri - G20 reprezinta circa 90% din PIB-ul mondial - ar trebui ''sa cumpere doze de vaccin pentru tarile cele mai putin avansate''. ''Trebuie sa concepem impreuna un mecanism de donatii (...) pentru vaccinarea categoriilor prioritare in tarile in dezvoltare'', a apreciat seful statului francez.''Vom fi pregatiti sa garantam accesul (la vaccin) la scara planetara si sa evitam cu orice pret scenariul unei lumi cu doua viteze, in care doar cei mai bogati vor putea sa se protejeze de virus si sa-si reia viata normala? '', a intrebat Macron la summitul care din cauza pandemiei se desfasoara prin teleconferinta.La randul ei, Angela Merkel a estimat ca ''pentru ingradirea pandemiei accesul la vaccin trebuie sa fie posibil si accesibil pentru toate tarile, dar fondurile promise pana acum pentru aceasta nu sunt suficiente''.Cancelarul german a amintit ca, in cadrul initiativei globale de vaccinare COVAX, obiectivul este distribuirea a doua miliarde de doze de vaccin pana la finele anului viitor. ''Prin urmare, va cer tuturor sa sprijiniti aceasta importanta initiativa'', le-a transmis ea participantilor la summit.Potivit unei declaratii de vineri a presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , din contributia financiara de 1,8 miliarde de dolari facuta pana in prezent pentru proiectul COVAX 800 de milioane de dolari reprezinta finantarea oferita de UE Insa pentru aceasta initiativa este nevoie in total de circa 5 miliarde de dolari, fara a lua in calcul finantarea suplimentara necesara pentru testare si tratamente, estimata la 38 de miliarde de dolari, din care sunt disponibile in prezent doar 4 miliarde, a adaugat Ursula von der Leyen.Diferenta de 37,2 miliarde de dolari de care mai este nevoie pentru a acoperi nevoile economiilor cele mai putin dezvoltate probabil ca ''pare mult, dar nu este daca facem comparatie cu costul acestei pandemii'', considera presedinta Comisiei Europene.