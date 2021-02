Masurile pentru iesirea din izolarea impusa de COVID-19 propuse de Angela Merkel. Cu ce se va incepe

Merkel vrea o iesire din izolare in trei etape - incepand cu ridicarea restrictiilor contactelor intre persoane, urmata de o redeschidere a institutiilor scolare si profesionale, iar activitatile sportive urmeaza sa fie permise din nou, iar restaurantele si activitatea culturala pot fi reluate, potrivit acestor surse. Angela Merkel a declarat in aceasta reuniune ca este important ca masuri in vederea ridicarii restrictiilor sa nu antreneze noi reversuri si sa cauzeze o noua raspandire a variantelor noului coronavirus. Germania a prelungit restrictiile impuse in vederea unei opriri a raspandiri noului coronavirus pana la 7 martie.Scolile primare si cresele au inceput insa sa fie redeschise - incepand de luni - in zece landuri, iar saloane de coafura urmeza sa fie redeschise saptamanile viitoare.Numarul contaminarilor a stagnat in ultima saptamana, iar nivelul incidentei oscileaza in jur de 60 de cazuri la 100.000.Germania a anuntat ca inregistra luni 4.369 de contaminari si 62 de morti din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore.Ministrul german al Sanatatii Jens Spahn a anuntat in cadrul acestei reuniuni ca vrea sa inceapa sa permita cabinetelor medicilor sa vaccineze populatia dupa ce vor fi livrate intre trei si cinci milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 saptamanal.Probleme in poductia si livrarea vaccinurilor au limitat desfasurarea vaccinurilor in Germania.Peste 3,3 milioane de persoane au fost vaccinate, pana duminica, cu cel putin o doza de vaccin impotriva COVID-19, reprezentand 4% din populatie.