Mesaj extrem de sensibil al Angelei Merkel. Ultimul ei discurs de Anul Nou, in calitate de cancelar: A fost un an care ne-a taiat respiratia

"Va depinde de noi toti, multa vreme de acum incolo, sa vedem cum vom razbi in aceasta pandemie", a declarat Merkel in mesajul pe care urmeaza sa-l rosteasca in noaptea dintre ani, dar prezentat in avans de agentia de presa germana.Referindu-se la ceea ce ea a numit "timpuri grele pentru tara noastra", Merkel le-a cerut germanilor sa respecte regulile in zilele si saptamanile care vor urma."In afara de vaccin, avem cele mai eficiente mijloace la dispozitia noastra, respectand regulile, fiecare dintre noi", a insistat cancelarul german.Merkel, care intra in cel de-al 16-lea si ultimul sau an in calitate de cancelar, le-a multumit locuitorilor Germaniei, in marea lor majoritate, pentru disciplina de care au dat dovada, pentru ca au purtat masti si au pastrat distanta fizica."Exista speranta", a spus Merkel, in contextul in care au fost vaccinate primele persoane in intreaga Europa si in lume. Merkel a dat asigurari ca "oricine va dori" va putea sa se vaccineze si a spus ca si ea se va vaccina "atunci cand imi va veni randul".Oamenii de stiinta din intreaga lume sunt o alta sursa de speranta, a remarcat Merkel, inclusiv cei din Germania care au dezvoltat primii la nivel mondial un test anti-coronavirus fiabil si primul vaccin care urmeaza sa fie aprobat de multe tari.Amintindu-i cu nume si prenume pe fondatorii companiei germane BioNTech, Ugur Sahin si Ozlem Tureci, Merkel a subliniat ca aceasta companie cu sediul la Mainz are angajati care provin din 60 de tari."Nimic nu poate demonstra mai bine decat atat ca forta diversitatii, cooperarea europeana si internationala sunt cele care aduc progresul", a insistat Merkel.Cancelarul german, care se va retrage inaintea alegerilor din septembrie 2021, a mai subliniat ca la finalul a ceea ce a numit "un an care ne-a taiat respiratia" este important ca oamenii sa faca o pauza si sa jeleasca. "Ca societate, nu trebuie sa uitam cati oameni au pierdut persoane dragi fara sa poata fi alaturi de ele in ultimele ore de viata", a spus ea.Asa stand lucrurile, Merkel a adaugat ca poate doar sa-si imagineze cat de furiosi trebuie sa se simta acesti oameni atunci cand "persoane incorigibile persista in a nega existenta virusului"."Teoriile conspiratiei nu sunt doar neadevarate si periculoase, sunt si cinice, si crude pentru oamenii" care au pierdut fiinte dragi, a avertizat Merkel.