Joe Biden o va primi la Casa Alba pe Angela Merkel, aflata in ultimul turneu international in calitate de Cancelar al Germaniei

"Joi, presedintele SUA il va primi la Casa Alba pe cancelarul german, Angela Merkel, care se va afla intr-o vizita oficiala in SUA", a declarat Psaki, in cadrul unui briefing.Liderii SUA si Germaniei intentioneaza sa examineze o serie de aspecte privind relatiile bilaterale, precum si aspecte de pe agenda globala, a mai sustinut Jen Psaki.Angela Merkel isi va incheia mandatul de Cancelar al Germaniei in toamna acestui an.