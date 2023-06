Fostul soț face dezvăluiri despre Angela Similea: ”Toți bărbații cu care s-a culcat erau însurați. S-a culcat și cu nașul nostru”

Angela Similea, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, este pusă aspru la zid de cel de-al doilea ei soț, instrumentistul Sorin Movileanu.

Acesta a făcut dezvăluiri uluitoare, care o pun într-o lumină urâtă pe cântăreața de 71 de ani.

„Angela Similea nu are nici un pic de Dumnezeu! Toţi cei cu care s-a culcat erau căsătoriţi. S-a culcat şi cu Forin Piersic, şi cu naşul nostru, Titus Munteanu, şi cu Marcel Dragomir!”, a spus Sorin Movileanu, conform romaniatv.ro.

”Eu am cunoscut-o într-un turneu în care eram cu bandul lui Horia Moculescu, în octombrie 1971. Primul spectacol l-am avut la Câmpina, undea ea nu a venit, pentru că avea un microrecital la televiziune. Dar a venit la Braşov. După spectacol, băieţii au plecat cu iubitele, iar eu am rămas cu Angela, să vadă emisiunea pe care o înregistrase. Şi, după asta, am mers în cuşeta mea să jucăm cărţi. A fost un moment plăcut pentru amândoi acea seară”, a mai afirmat acesta, care a punctat spunând că Similea a fost influențată de mama ei în tot ce a făcut în viață.

”Este o femeie rea, egoistă, care a fost influențată negativ de către mama ei, Gherghina, un diavol de om. Banii au fost întotdeauna importanți pentru ea… Niciodată n-a contat cu cine era căsătorită, ea și-a înșelat toți bărbații”, a mai afirmat Sorin Movileanu.

