De ce s-a îndrăgostit Florin Piersic de Angela Similea: "Era ca Angelina Jolie acum"

Florin Piersic împlinește astăzi 88 de ani și este unul dintre cei mai mari actori din toate timpurile, dar și cu cuceritor de clasă, care a avutrelații multe femei.

Marele actor a mărturisit că a trăit o intensă poveste de dragoste cu Angela Similea, despre care spune că, în tinerețe, era cel mai râvnit trofeu, un fel de Angelina Jolie acum.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasări și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toți. Era cel mai mare trofeu, cum ar fi Angelina Jolie acum. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, până ne-am cuplat de tot. A fost o «lipitură» în toată regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere“, a dezvăluit Florin Piersic, conform romaniatv.net.

Angela Similea a vorbit și ea despre această poveste de dragoste în cartea ei biografică. L-a descris pe Florin Piersic „cu adevărat superb” și „departe de a fi efeminat”.