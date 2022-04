Angelina Jolie este în Ucraina într-un oraș asediat de ruși. Imaginile care fac înconjurul lumii

Angelina Jolie nu se teme de război.

Vedeta a fost surprinsă în orașul ucrainean Liov de jurnalista Maya Podgorodetskaya.

Actrița a fost filmată într-o cafenea și era însoțită de bodyguarzi.

Imaginile cu Angelina Jolie au devenit virale.

"Nimic special. Doar Liov. Am venit să iau o cafea și am găsit-o pe Angelina Jolie. Întreaga lume sprijină Ucraina", a scris jurnalista ucraineană pe pagina ei de Facebook.

Orasul ucrainean Liov se află la granița cu Polonia și a fost bombardat de armata Rusiei.

