Angelina Jolie a întâmpinat refugiați ucraineni. Întâlnire emoționantă în gara din Liov FOTO

Celebra actriță Angelina Jolie a ajuns sâmbătă în orașul Liov din vestul Ucrainei.

În program a fost inclusă și o vizită la gara centrală din Liov unde i-a întâmpinat pe ucrainenii strămutați în interiorul țării care au sosit cu un tren de evacuare din Pokrovsk, un oraș din regiunea Donețk.

Actress and filmmaker Angelina Jolie visits the central railway station in Lviv to welcome the internally displaced Ukrainians arriving on an evacuation train from Pokrovsk, a city in Donetsk Oblast, on April 30. Jolie is a special envoy of UNHCR.

Photo: Ukrainian Railways. pic.twitter.com/KNmnKyYur8