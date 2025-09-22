Angelina Jolie, atac la adresa autorităților SUA: „Nu mai recunosc țara mea, orice limitare a libertății e periculoasă”

Actriţa premiată cu Oscar Angelina Jolie, care se află la Festivalul de Film de la San Sebastián, în Spania, cu filmul „Couture” al lui Alice Winocour, a fost întrebată la conferinţa de presă a festivalului: „Ce te sperie ca artistă şi ca americană?”. Actriţa a suspinat adânc şi a luat o pauză înainte de a răspunde: „Este o întrebare foarte dificilă”.

„Îmi iubesc ţara, dar în acest moment nu o recunosc”, a spus Jolie. „Am trăit întotdeauna la nivel internaţional, familia mea este internaţională, prietenii mei, viaţa mea... Viziunea mea asupra lumii este egalitară, unită şi internaţională. Orice lucru, oriunde ar fi, care divide sau limitează exprimarea personală şi libertăţile oricui, consider că este foarte periculos. Trăim vremuri atât de grave încât trebuie să fim atenţi să nu spunem lucruri la întâmplare. Trăim vremuri foarte, foarte grele”, a concluzionat actriţa.

Este important de menţionat că afirmaţia lui Jolie privind libertatea de exprimare vine la doar câteva zile după ce ABC, parte a Disney, a scos din grila de programe emisiunea populară de noapte a lui Jimmy Kimmel „pe termen nelimitat”. Decizia a fost luată după ce unul dintre cei mai mari proprietari de posturi de televiziune din SUA, Nexstar Media, a declarat că intenţionează să interzică difuzarea emisiunii în urma remarcilor făcute de prezentator cu privire la uciderea activistului conservator Charlie Kirk.

Ads

Este pentru prima dată când Jolie participă la festivalul spaniol. Ea se alătură altor nume importante, precum Colin Farrell („Ballad of a Small Player”) şi Jennifer Lawrence, care va primi în 26 septembrie premiul Donostia pentru întreaga carieră, cea mai înaltă distincţie a festivalului de la San Sebastián.

„Couture”, în care joacă şi Louis Garrel, participă în competiţie la festivalul basc. Acţiunea se desfăşoară în perioada Săptămânii Modei de la Paris şi urmăreşte vieţile întreţesute ale trei femei: Maxine, interpretată de Jolie, o regizoare americană care descoperă că are cancer la sân; Ada (Anyier Anei), un model care fuge de viitorul prestabilit în ţara sa natală, Sudan; şi Angèle (Ella Rumpf), make-up artist.

Jolie a fost întrebată şi despre paralelele dintre viaţa ei reală şi personajul din „Couture”, având în vedere că actriţa a decis să se supună unei duble mastectomii şi să-şi extirpeze ovarele şi trompele uterine după ce a aflat că este purtătoare a genei BRCA 1, care îi creştea semnificativ riscul de a dezvolta cancer de sân şi ovarian.

Ads

„Mi-am pierdut mama şi bunica la vârste tinere, aşa că am ales să fac o mastectomie dublă în urmă cu aproximativ zece ani”, a spus Jolie. „Acestea au fost alegerile mele. Nu spun că toată lumea ar trebui să procedeze la fel, dar este important să ai posibilitatea de a alege. Nu regret această decizie. Oricine a trecut prin aşa ceva se simte vulnerabil şi singur. Cancerul la femei are ceva special, deoarece afectează modul în care ne simţim ca femei”.

Actriţa a spus că filmul transmite şi un mesaj important „tuturor celor care sunt alături de femeia pe care o iubesc”, şi anume să vorbească despre dorinţă şi sexualitate în contextul post-diagnostic. „Când am citit că Maxine a fost diagnosticată, mi-am dat seama în ce direcţie se va îndrepta povestea, dar cu siguranţă nu m-am gândit că se va termina aşa cum se termină. Nu credeam că dorinţa va mai face parte din film. Este important să trăieşti şi să fii dorită ca femeie, iar cei care iubesc o femeie trebuie să ştie asta”.

Jolie şi-a stăpânit lacrimile când cineva din public i-a mulţumit „pentru că vorbeşte mereu despre Palestina şi despre oamenii care nu au voce”. Aceeaşi persoană a menţionat faptul că actriţa poartă în „Couture” un colier care a aparţinut mamei sale, actriţa şi activista Marcheline Bertrand, întrebând-o pe Jolie ce crede că i-ar fi spus mama ei personajului său din film.

Ads

„Este foarte greu să vorbesc despre mama mea”, a spus Jolie, vizibil emoţionată. „Am purtat colierul mamei mele. Am purtat şi cenuşa ei. M-am gândit mult la ea. Cred că toţi cei din această sală au stat într-o cameră de spital. Poate că unii dintre voi aţi trecut prin lucruri şi mai grele. În film, m-am gândit la aceste momente şi mi-am dorit ca mama mea să fi avut această comunitate. Mi-aş fi dorit să poată vorbi la fel de deschis ca mine şi ca oamenii să reacţioneze la fel de amabil ca voi”. Actriţa a încheiat emoţionată, spunând că Bertrand „i-ar fi spus lui Maxine să trăiască fiecare zi şi să se concentreze pe viaţă”.

Ads