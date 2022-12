Angelina l-a prins pe Brad in pat cu bona

Angelina Jolie si-a pierdut controlul atunci cand l-a vazut pe Brad Pitt in pat cu bona celor sase copii, careia ii facea un masaj de relaxare. Jolie a tipat la sotul ei, iar pe bona a concediat-o imediat.

Scandalul iscat i-a trezit pe gemenii cuplului Brangelina, care au inceput sa planga. Frumoasa Jolie l-a lovit pe Brad Pitt peste fata, in fata copiiilor, informeaza Showbizspy.com citand Star Magazine.

"Pur si simplu si-a pierdut controlul. Gemenii s-au trezit, au inceput sa planga si Brad s-a dus la ei sa ii consoleze.

Angie, furioasa si geloasa, l-a palmuit in fata bonei si a copiiilor. Brad a ramas mut de uimire", a dezvaluit o sursa a publicatiei Star Magazine.

Angelina Jolie si Brad Pitt s-au casatorit inca de anul trecut, intr-o ceremonie tinuta de fiul lor adoptiv Maddox, care si-a dorit intotdeauna sa ii vada in fata altarului.

Cele doua staruri au impreuna sase copii, dintre care trei sunt adoptati. Dintre ei, cea mai mica este Zahara, in varsta de trei ani si nascuta in Etiopia.

Baiatul cel mic, Pax, are patru ani si s-a nascut in Vietman, iar cel mare, Maddox, in Cambogia.

