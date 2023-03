Brad Pitt, un tata ferm - Ce nu le permite copiilor sai sub nicio forma

Desi pare ca Brad Pitt si Angelina Jolie formeaza unul dintre cele mai libertine cupluri, crescandu-si cei sase copii in acelasi spirit, lucrurile nu stau deloc asa. Actrita a declarat recent ca exista un subiect pe marginea caruia sotul ei intotdeauna spune "nu".

E vorba despre tatuajele in cazul copiilor si mai cu seama in randul celor trei fete ale familiei, informeaza ContactMusic. Cum Maddox, de 13 ani, si Zahara, de 9, deja se arata interesati de tatuaje, discutia a fost purtata de mai multe ori, mai ales ca mama lor are o colectie impresionanta.

"Cum sa le spun 'nu'?", intreaba pe buna dreptate Angelina Jolie, o rebela inca din adolescenta.

Aceasta admite ca subiectul e cu adevarat delicat cand vine vorba despre fetele familiei, cu care tatal lor este extrem de protector. "Dintr-un anumit motiv, barbatii devin un pic cam sensibili cand fetele lor vor sa se tatueze", a afirmat aceasta recent pentru Radio Times.

Angelina Jolie, care promoveaza in prezent filmul "Unbroken", regizat de ea, a vorbit si despre viitorul copiilor: Maddox, de 13 ani, Pax, de 10, Zahara, 9, Shiloh, 8, si gemenii Vivienne si Knox, de 6 ani. Atat ea, cat si Brad Pitt, pe care l-a luat de sot in august, sunt de parere ca acestia nu ar trebui sa le calce pe urme in ceea ce priveste profesia.

Daca asta se va intampla, totusi, copiii vor fi incurajati sa-si ia si un job "adevarat", in acelasi timp. "Sper, insa, ca atunci cand vor vedea tot ce se intampla in lume, sa fie inspirati sa devina scriitori, politicieni sau activisti", a declarat Angelina Jolie.

"Sunt foarte individiualisti, asa ca imi imaginez ca nu-i vor urma pe mama si tatal lor (in ceea ce priveste profesia - n. red.) ", a mai spus actrita.

