Angelina Jolie dezvăluie detalii emoționante despre divorțul de Brad Pit. De ce i-a cerut fostului soț 33.000 de dolari

Într-un nou document depus la Curtea Superioară din Los Angeles, Angelina Jolie vorbește despre dificultățile emoționale trăite în urma divorțului de Brad Pitt și despre impactul acestora asupra copiilor lor. Actrița în vârstă de 50 de ani solicită 33.000 de dolari pentru a acoperi onorariile avocaților, necesare ca urmare a moțiunii depuse de Pitt.

„Evenimentele care au dus la necesitatea de a mă separa de fostul meu soț au fost dificile emoțional pentru mine și copiii noștri”, afirmă Jolie în document. Ea precizează că a lăsat controlul și rezidența completă a caselor familiei din Los Angeles și Miraval lui Pitt, sperând să-i ofere acestuia stabilitate după o perioadă traumatizantă.

Jolie explică că nici ea, nici copiii nu au mai revenit la proprietatea de la Miraval din cauza legăturii emoționale cu evenimentele dureroase: „Imediat după separare, am început să caut o nouă casă pentru mine și copiii noștri, inițial închiriind o locuință în timp ce căutam o soluție mai stabilă”.

Actrița menționează că economiile sale erau strâns legate de Miraval și că nu a cerut pensie alimentară sau alt sprijin financiar de la Pitt. „Am fost, de asemenea, foarte îngrijorată de sănătatea copiilor noștri și, prin urmare, timp de aproximativ doi ani, am refuzat să lucrez pentru a-mi putea concentra atenția asupra îngrijirii copiilor noștri și a recuperării lor”, adaugă ea.

Ads

Brad Pitt a dat-o în judecată pe Angelina Jolie

Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani, a dat-o în judecată pe Jolie pentru partea sa din proprietatea franceză, susținând că actrița și-a vândut participația în divizia de vin a Grupului Stoli fără permisiunea sa. Jolie răspunde că nu avea nevoie de consimțământul lui.

În document, Jolie subliniază că era atât de limitată financiar încât nu-și putea permite să achiziționeze o casă în Los Angeles pentru ea și copiii săi, iar Pitt ar fi fost de acord să-i împrumute bani „cu dobândă”. Ea descrie Miraval drept „una dintre primele investiții majore pe care le-am făcut împreună și a fost un punct central al vieții noastre de familie”. „Ne-am căsătorit acolo, mi-am petrecut o parte din sarcină acolo și i-am adus pe gemenii noștri acasă acolo de la spital”, completează actrița.

Ads

Jolie solicită acum 33.000 de dolari de la Pitt pentru onorariile avocaților săi, necesare în contextul moțiunii lui de a-i preda mesajele private. Avocații săi argumentează: „Jolie, prin intermediul avocatului, i-a cerut în mod repetat lui Pitt să retragă [moțiunea]. Ea l-a avertizat chiar de mai multe ori că, dacă instanța va respinge moțiunea lui Pitt, Jolie va cere instanței să-l oblige pe Pitt să plătească onorariile avocaților lui Jolie pentru opoziția la moțiune”.

Conform unor informații obținute de Page Six în august 2024, motivul lui Pitt pentru a contesta participația lui Jolie era legat de bunăstarea financiară a copiilor săi, care în prezent sunt înstrăinați de el. O sursă declară: „Este important ca oamenii să-și dea seama că motivația lui Brad este de a se asigura că copiii săi pot maximiza beneficiul acestui activ. Odată ce a fost vândut, acest lucru nu mai este posibil și le-a scăzut semnificativ moștenirea”.

Ca reacție la declarațiile Jolie, o sursă a precizat că este „o dispută comercială care nu face parte din divorț” și că este „nefericit, dar nu surprinzător” că se fac „scuze” pentru „neîmpărtășirea e-mailurilor ca parte a descoperirii”.

Ads