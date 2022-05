Angelina Jolie se intoarce la munca Tigroaica din "Kung Fu Panda"

Angelina Jolie va interpreta vocea unei tigroaice in filmul pentru copii "Kung Fu Panda", produs de Dreamworks Animation SKG, transmite Reuters.

Este primul angajament al actritei de la nasterea fetitei sale, Shiloh Nouvel. Angelina nu se afla la prima experienta de acest fel. Ea si-a mai imprumutat vocea personajului Lola din "Shark Tale", tot o productie a DreamWorks, unde l-a avut ca partener pe Jack Black (vocea lui Lenny).

In "Kung Fu Panda", actrita va fi pe afis impreuna cu o distributie spectaculoasa Jack Black, Jackie Chan, Lucy Liu, Dustin Hoffman si Ian McShane. Personajul Angelinei Jolie va fi o tigroaica maestra in arte martiale, care il initiaza in luptele kung fu pe personajul principal ursul Panda Po, interpretat de Jack Black. Filmul va fi lansat in mai 2008.

Cele mai recente proiecte ale Angelinei sunt "The Good Shepherd", care va avea premiera anul acesta, si "Beowulf", anuntat pentru anul viitor.

