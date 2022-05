Noul film al Angelinei Jolie, povestea unui copil disparut

O mama isi lasa copilul singur in casa si pleaca in oras, iar cand se intoarce nu il mai gaseste. Nu, nu este povestea micutei Madeleine McCann, ci un alt caz real care sta la baza celui mai recent film al Angelinei Jolie, "Changeling", in regia lui Clint Eastwod.

Era o mama devotata, muncitoare, dura si de neclintit. Cu toate astea, intr-o dimineata de primavara, Christine Collins isi saruta baiatul in varsta de opt ani, il lasa sub supravegherea vecinilor si cand se intoarce casa este goala.

Iubitul ei fiu a disparut fara nicio urma, scrie Daily Mail.

Povestea filmului este inspirata dintr-un caz real, petrecut in Los Angeles, in anul 1928, cand o mama traieste cosmarul de a-i fi rapit copilul. Ea pleaca la munca, insa cand se intoarce, nu-si mai gaseste baietelul acasa.

Luni intregi incearca, in zadar, sa-l gaseasca. Cativa ani mai tarziu, un baietel de 9 ani este adus inapoi de fortele de ordine. Christine, mama baiatului, ii ofera gazduire, dar este bantuita de gandul ca nu este fiul ei biologic.

In incercarea de a convinge autoritatile de greseala comisa, nu face decat sa para o mama denaturata. Erau vremuri cand contestarea autoritatii politiei te putea costa viata. Singurul ei ajutor, in acele vremuri tulburi, a venit din partea unui activist local, Reverend Briegleb, interpretat de John Malkovich.

Aceasta ar putea fi tragica poveste a lui Kate si Gerry McCann si a fetitei lor Madeleine in varsta de trei ani, care a fost rapita in urma cu un an in timpul unei vacante in Portugalia si nu a fost gasita nici pana azi.

Ads

"Filmul imi aduce aminte de mama"

Actrita Angelina Jolie a declarat ca nu exista un lucru mai rau pe lumea aceasta decat pierderea propriului copil, motiv pentru care a pus in interpretare propria durere si frustrare.

Pe de alta parte, Jolie spune ca cel mai recent rol al sau din filmul "Changeling", cel de mama singura al carei fiu este dat disparut, i-a dat ocazia sa "petreaca putin timp" alaturi de mama ei decedata.

Vorbind metaforic, starul a declarat ca munca la aceasta productie a fost "un fel de a-mi aduce aminte de mama mea, dupa disparitia ei".

"Mama mea a fost foarte draguta, dar atunci cand venea vorba de copiii ei se transforma intr-o leoaica", a adaugat Jolie, inaintea premierei de la Cannes.

Asemanarile dintre "Changeling" si disparitia lui Madeleine McCann sunt tulburatoare, desi distanta temporala este de 80 de ani: autoritatile ii tortureaza pe parinti si ii trateaza cu cinims, refuza sa inceapa imediat o ancheta, sunt ei insisi suspectati, iar zvonurile ingreuneaza cautarile.

Ads

"Reactia lui Sean Penn din Mystic River este exact ceea ce mi-am dorit sa arat intregii lumi. Furia si nebunia unui om care si-a pierdut un copil. Asa ceva nu poate fi potolit.

Reactia "monstruoasa" a lui Penn nu face decat sa intareasca convingerile mele. Pedeapsa capitala. Angelina a fost foarte afectata de poveste, pentru ca si ea este mama. Insa nici nu trebuie sa fii mama ca sa te zguduie o asemenea intamplare", a declarat Clint Eastwood, regizorul filmului.

"Changeling" a avut premiera mondiala la Festivalul International de Film Cannes 2008, unde a participat in competitia pentru marele premiu, si a beneficiat de o lansare restransa, cu o saptamana inaintea premierei nationale de vineri. In cinematografele din Romania filmul produs de Universal va ajunge pe 16 ianuarie, anul viitor.