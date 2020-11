Volume semnate de Eliade si Camil Petrescu, corespondenta a reginei Maria si autografele unora ca Angelina Jolie si Cristiano Ronaldo au fost scoase la licitatie

De o deosebita valoare este si fondul de corespondenta a reginei Maria, a filosofului Emil Cioran si a istoricului Nicolae Iorga, care prezinta cele mai diverse aspecte ale vietii si activitatii prolifice.Completeaza colectia de autografe si cartile de vizita sau cartile postale istorice cu imaginea si semnatura unor personalitati istorice, fotografiile de epoca si contemporane cu semnatura olografa a unor sportivi de performanta si a unor celebri actori de la Hollywood.Intre cele 177 de loturi scoase la vanzare se numara carti semnate de Nichita Stanescu, George Bacovia, Tudor Arghezi si Adrian Paunescu O colectie de 27 carti postale, cu semnaturile olografe ale Hortensiei Papadat-Bengescu, Mariei Cantacuzino, Marthei Bibescu, ziaristului George Emanuel Lahovari, Ermil Pangrati, Constantin I.C. Bratianu, Cincinat Pavelescu, familiei Alexandru Tzigara-Samurcas, familiei Dinu Lipatti, dramaturgului Ion Bacalbasa, Ion Constantin Moisil si maresalului Constantin Prezan - datand din prima jumatate a secolului XX - are pretul de pornire de 900 de euro.O alta, cu 16 carti postale trimise catre scriitorul Corneliu Moldovan, cu semnaturile olografe ale lui Mircea Eliade, Ion Agarbiceanu, Victor Eftimiu si Liviu Rebreanu, va fi vanduta de la 400 de euro.Un colaj cu semnatura olografa a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, datat cca. 1860, piesa rara de colectie, este scos la vanzare pornind de la 500 de euro.Tot de la 500 de euro porneste si cererea referitoare la plata diurnei cuvenite pentru luna august, scrisa de Ion Luca Caragiale pe 21 august 1882, cu semnatura olografa a dramaturgului.De la acelasi pret va fi licitata si cartea postala trimisa de Emil Cioran catre tatal sau, protopopul Emilian Cioran, de la Paris, in 1938.O carte postala din 1917 ilustrand-o pe regina Maria, cu semnatura olografa a reginei, in rama decorata cu motive Neo-brancovenesti, face parte din licitatie, pornind de la 300 de euro.O vedere din Delta Dunarii adresata lui Barbu Delavrancea in 1912 de catre viitoarea regina Maria si de doi dintre copiii sai, viitorul rege Carol II si principesa Elisabeta, purtand semnaturile olografe ale expeditorilor, are un pret de pornire de 175 de euro si provine din colectia lui Corneliu Vadim Tudor Volumul "Drama", de Victor Hugo, cu dedicatia lui Titu Maiorescu catre Barbu Stefanescu Delavrancea si ex-libris Dimitrie Sturdza, are un pret de pornire de 350 de euro. Este datat 1893.Pornind de la 400 de euro este vandut "Restristi", de Ilarie Voronca, cu desene de Victor Brauner, dedicatia si semnatura olografa a autorului catre pictorita Hedda Sterne. Aceasta esteo editie bibliofila, piesa rara de colectie.Fotografiile cu autografele unor sportivi si staruri de la Hollywood, insotite de certificate de autenticitate, sunt scoase la vanzare cu preturi cuprinse intre 30 de euro si 200 de euro.