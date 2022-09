Rivala Simonei Halep vrea să revină în tenis după ce va deveni mamă. Mesajul supriză transmis de sportivă

Jucătoarea germană de tenis Angelique Kerber se gândeşte să revină cât mai rapid în circuitul WTA, după ce va naşte în primăvară, şi obiectivul ei este să participe la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, transmite DPA.

''Voi încerca să intru în formă şi să revin în circuit, dar fără să grăbesc lucrurile. Şi atunci voi vrea să dau totul. Dacă fac ceva, atunci s-o fac cum trebuie'', a declarat Kerber într-un interviu pentru Porsche Newsroom, publicat marţi.

Triplă câştigătoare de Grand Slam şi fostă nr. 1 mondial, Kerber a anunţat luna trecută că este însărcinată şi aşteaptă să nască în primăvară.

Germanca a adăugat că principalul ei obiectiv este participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a câştigat argintul în 2016 la Rio de Janeiro: ''Mi-ar plăcea foarte mult să joc acolo. Am participat la Jocurile de la Londra şi la Rio de Janeiro. Este ceva special să joci pentru ţara ta la un eveniment atât de important. Mi-ar plăcea să am acel sentiment din nou. E destul de mult timp până atunci, aşa că nu sunt sub nicio presiune''

Ads