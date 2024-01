Fostă campioană la Australian Open, eliminată la debut după ce a devenit mamă

Tenismena germană Angelique Kerber (655 WTA), câștigătoare la Melbourne în 2016 și revenită recent în circuit după ce a devenit mamă, a fost eliminată marți în runda inaugurală la Australian Open, primul Grand Slam al anului.

Cu ajutorul clasamentului protejat, Kerber a intrat direct pe tabloul principal, pierzând însă în primul tur în fața americancei Danielle Collins (62 WTA).

Fostă finalistă la AO, în 2022, Collins s-a impus cu 6-2, 3-6, 6-1, iar în faza următoare va evolua cu lidera mondială Iga Swiatek.

”Cu siguranță este un drum lung să joc din nou la un nivel înalt. Dar pe de altă parte, am experiența, știu cum este. Am jucat atât de multe Grand Slam-uri de-a lungul anilor. Deci încerc mai mult să-mi găsesc ritmul și da, mă simt bine din nou.

De asemenea, este o situație complet nouă în afara terenului, așa că trebuie să mă obișnuiesc cu asta și necesită timp. Sper să pot juca mai bine”, a declarat mămica Angie Kerber.

Danielle Collins beats 2016 champ Angelique Kerber 6-2, 3-6, 6-1!

The 2022 finalist moves to 16-5 in Melbourne. #AusOpen pic.twitter.com/zDs9MoY2zN