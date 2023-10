Doliu în lumea muzicală. A murit chitaristul unei trupe celebre

Chitaristul Angelo Bruschini a murit la 62 de ani după ce a suferit de cancer pulmonar, a anunţat trupa britanică de trip-hop Massive Attack, scrie AFP.

"Odihneşte-te în pace Angelo!. Un talent original şi strălucitor în mod singular", a scris Massive Attack pe contul său X (fost Twitter), considerând contribuţia sa la grupul din Bristol, Anglia, "imposibil de cuantificat".

Pe contul său de Instagram, trupa a adăugat că este "devastată" de moartea chitaristului său.

Înfiinţată în anii 1980, Massive Attack a devenit celebră în anii 1990 cu albumul "Mezzanine", urmat de "100th Windows".

După ce a cântat în mai multe trupe, Angelo Bruschini s-a alăturat grupului în 1990, contribuind la conturarea identităţii muzicale a formaţiei din Bristol.

În iulie anul trecut, Angelo Bruschini a dezvăluit pe contul său de Facebook că suferă de cancer pulmonar şi a relatat că starea sa de sănătate se înrăutăţeşte.

"Am avut o viaţă minunată, am călătorit în lume de multe ori, am întâlnit o mulţime de oameni grozavi, dar uşa se închide", a scris el.

